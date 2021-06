EK start zaterdag voor Rode Duivels, extra patrouilles voor politie: “Moeilijk om mensen te verbieden recht te springen als België scoort”

De eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het EK staat voor de deur, en dus staat de politie paraat om erop toe te zien dat we niet alle coronamaatregelen plots overboord gooien. In meerdere steden worden extra patrouilles ingezet. Maar hoe zit het nu precies met de regels, als je de match binnen of buiten op café volgt? Of als je vrienden wil uitnodigen bij jou thuis?