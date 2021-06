Hotelsite Booking in Italië beschuldigd van belastingontduiking

De boekingssite Booking.com wordt in Italië beschuldigd van het ontduiken van meer dan 150 miljoen euro aan belastingen. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

Volgens Italiaanse onderzoekers zou het Nederlandse bedrijf tussen 2013 en 2019 ongeveer 700 miljoen euro hebben verdiend op ruim 800.000 transacties. Daarop zou geen btw zijn betaald.

Het onderzoek begon in 2018 naar aanleiding van een reeks belastingaanslagen op bed-and-breakfast-locaties, met name in de buurt van Genua. Booking.com was donderdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

