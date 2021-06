DE BELIEVERS VAN ONZE DUIVELS. Laura Hilven, de vrouw van Leandro Trossard: “Hij was van kleins af fan van K3 en verliefd op de rosse”

Zij zijn hun grootste fans, hun grootste believers. In de aanloop naar het EK Voetbal gaat voetbaldier Dave Peters op bezoek bij de familieleden van onze Rode Duivels. In zes afleveringen haalt hij herinneringen op met moeders en broers, luistert hij naar grappige anekdotes en polst hij naar ambities. Vandaag: Laura Hilven, de vrouw van flankaanvaller Leandro Trossard. “Hij was van kleins af een fan van K3”, vertelt ze. “Hij was altijd verliefd op de rosse, Karen Damen dus. Maar hij is toch voor een blondine gegaan.”