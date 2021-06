Hoe minister Zuhal Demir (N-VA) op veel zere tenen trapte: “Ze heeft haar eigen meerderheid te kakken gezet”

Het Vlaams Parlement richt een onderzoekscommissie op om de zware bodemvervuiling in en rond Zwijndrecht uit te klaren. Maar voor het zover is, is het aan bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) om brokken te lijmen. Tijdens de woelige parlementszitting woensdagavond heeft ze op zoveel zere tenen getrapt dat niet alleen de meerderheid onder spanning staat, maar er ook onrust in eigen rangen heerst.