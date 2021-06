Zwarte lijst, dubbele hekken en controles van station tot strand: strengere regels voor Blaarmeersen

Gent - De regels en de beveiliging rondom de Blaarmeersen in Gent worden verstrengd, nadat de politie woensdag het recreatiedomein moest afsluiten door vechtpartijen. Dat zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD).

Er wordt een zwarte lijst aangelegd met de namen van amokmakers, de hekken rond het strand van de Blaarmeersen worden verdubbeld en de politie zal groepen jongeren controleren vanaf ze in Gent-Sint-Pieters toekomen.

Mensen van buiten Oost-Vlaanderen zullen vanaf nu ook 5 euro inkom moeten betalen en van de 4.500 plaatsen wordt nog slechts twintig procent vrijgehouden voor mensen van buiten Oost-Vlaanderen, zegt Sofie Bracke (Open VLD), schepen van Sport. Dat was tot nu 35 procent.

De dag zelf reserveren zal ook niet meer kunnen. Oost-Vlamingen mogen wel zonder reservatie binnen, gratis.

Waterpijpen

De extra maatregelen zijn genomen na overleg tussen politie, uitbater Farys en het Gentse stadsbestuur donderdag. De politie moest woensdag het recreatiedomein afsluiten nadat groepen Brusselse en Noord-Franse jongeren de strandzone op stelten zetten en met elkaar op de vuist gingen.

De strandzone van het domein is al afgesloten met hekken, maar de jongeren klimmen daarover of breken die open. Daarom is beslist het hekwerk te verstevigen en verdubbelen. De security zal onder meer extra toezien op waterpijpen met een glazen voet. Glas is al verboden op de strandzone.

Uitbater Farys gaat ook extra camera’s hangen op de strandzone. Er zijn nu al twee camera’s geplaatst, maar dat systeem wordt uitgebreid. Het gaat niet om politiecamera’s, maar de beelden kunnen wel gebruikt worden nadien.

Zwarte lijst

Er zal ook een zwarte lijst aangelegd worden met de namen van amokmakers. De rechtse oppositiepartijen in Gent vroegen daar al lang om, maar burgemeester De Clercq wees het idee altijd af, tot nu. “Wie zich niet gedraagt, zal er niet meer inkomen”, zegt de woordvoerder van De Clercq. “De modaliteiten van de zwarte lijst worden nu verder uitgewerkt.”

De lokale politie heeft instructies gekregen om ‘aanklampend’ te werk te gaan op het traject tussen Gent-Sint-Pieters en de Blaarmeersen.

Dat betekent dat groepen jongeren gecontroleerd zullen worden, zonder dat daar een aanleiding voor nodig is. De politie kan hen vragen hun identiteitskaart te tonen en hun reservatie voor de Blaarmeersen. “Hebben ze die niet, dan worden ze teruggestuurd”, klinkt het bij De Clercq.

Truken uithalen

Er klinkt kritiek omdat er voorspeld was dat het mis ging lopen. “We hadden in april al maatregelen genomen, het strand afgescheiden en de politie opdracht gegeven voor identiteitscontroles”, zegt de woordvoerder van De Clercq. “Maar de jongeren halen alle truken uit om toch binnen te geraken. Daar willen we nu structureel een einde aan maken.”

Burgemeester De Clercq wil de situatie ook aankaarten bij minister van Jeugd en Brussel, Benjamin Dalle (CD&V), en minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V). Een eerdere vraag vanuit Gent tot overleg met het stadsbestuur van Brussel, leidde tot niet veel.