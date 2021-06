Oekraïne moet “politiek” shirt voor EURO 2020 aanpassen na klacht van de Russen

Oekraïne moet het shirt waarmee het land zou aantreden op het komende EK aanpassen. Dat heeft de Europese Voetbalbond (UEFA) donderdag bekendgemaakt. Rusland legde dinsdag klacht neer bij de UEFA tegen het shirt waarop het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim en patriottische slogans staan. Een slogan moet verdwijnen, de kaart niet.

De Oekraïense shirts tonen de kaart van Oekraïne, met inbegrip dus van de Krim en de gebieden in het oosten die onder controle zijn van pro-Russische separatisten. De kaart komt wel overeen met de internationaal erkende grenzen van het land, zo meldde de UEFA.

Ook de slogans “Glorie aan Oekraïne!” en “Glorie aan de Helden!” staan op de shirts. Die verwijzen naar een patriottisch lied tijdens de Maidanrevolutie van 2014, die ervoor zorgde dat de door het Kremlin gesteunde president Viktor Yanukovych op de vlucht moest slaan.

De slogan “Glorie aan de Helden!” wordt door de UEFA “na een grondige analyse” als “duidelijk politiek” beschouwd. De UEFA wil dan ook dat de slogan van het shirt verdwijnt.

Foto: via REUTERS

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken liet intussen al weten tevreden te zijn over de beslissing. “Wees sportieve helden en jullie zullen glorie hebben. Het is zo en niet met nationalistische slogans dat jullie het vaderland zullen eren”, reageerde de woordvoerster van de Russische diplomatie, Maria Zakharova.

Oekraïne is op het EK ondergebracht in groep C, samen met Nederland, Oostenrijk en Noord-Macedonië. De Oekraïners openen zondag met een duel tegen Nederland in Amsterdam.