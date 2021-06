Centrum voor Avondonderwijs geschorst na herhaaldelijke inbreuken met opleidingen tot lingeriestylist en bachbloesemtherapeut

Het Centrum voor Avondonderwijs (CVA) is sinds november vorig jaar door VDAB geschorst omwille van herhaaldelijke inbreuken. Dat heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Allessia Claes (N-VA). Het parket van Antwerpen is een onderzoek tegen het Centrum gestart.

CVA is een private opleidingsverstrekker. De instelling biedt een brede waaier aan opleidingen aan. Wanneer het gaat om opleidingen die door Vlaanderen erkend zijn, is ook de Vlaamse overheid betrokken. Zo heeft de organisatie aangeklopt bij het Departement Onderwijs en Vorming en bij VDAB.

Maar het CVA neemt het niet altijd even nauw met de regels. Zo kreeg het CVA in juli een verwittiging van VDAB. De inbreuken gingen in eerste instantie over het publiceren van niet-arbeidsmarktgerichte opleidingen zoals kaartleggen, pendelen, kattenfokker, lingeriestylist en bachbloesemtherapie. VDAB had die opleidingen al begin 2019 verwijderd uit de publicatietool en het centrum per brief gewaarschuwd dat een schorsing zou volgen als dit soort opleidingen nog zou worden gepubliceerd.

VDAB stelde nadien vast dat het CVA een aantal van die opleidingen gewoon opnieuw publiceerde onder andere codes. Omdat er geen gevolg werd gegeven aan de verwittiging, werd in augustus vorig jaar de procedure tot uitsluiten uit de databank in gang gezet. Er werd een aangetekende brief verstuurd met een opzegperiode van 3 maanden, zoals opgenomen staat in de samenwerkingsovereenkomst. In november werden vervolgens alle toegangen voor deze instelling afgesloten, voor een periode van 1 jaar.

Desinformatie

Nadien zal worden gekeken of de instelling - onder strikte voorwaarden - opnieuw toegang kan krijgen en ook enkel als het gaat over arbeidsmarktgerichte opleidingen. “Aquarellen of pendelen behoren dus voor alle duidelijkheid niet tot de mogelijkheden”, zegt minister Crevits. De CD&V-minister benadrukt dat ze van aanbieders van erkende opleidingen verwacht dat ze “een minimum aan afspraken respecteren, waaronder een kwaliteitsnorm”. “Desinformatie en het niet respecteren van afspraken, noch van verwittigingen wanneer deze afspraken niet gevolgd worden, beschouw ik als ernstige inbreuken”, aldus Crevits.