Joe Biden en Vladimir Poetin ontmoeten elkaar in achttiende-eeuws landhuis aan Meer van Genève

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische collega Vladimir Poetin ontmoeten elkaar volgende woensdag op hun eerste top in een landhuis uit de achttiende eeuw aan het Meer van Genève. De Zwitserse autoriteiten hebben bevestigd dat de op een heuvel gelegen Villa La Grange aan de oostkant van Genève de plek wordt van de topontmoeting. De villa en het park zijn in 1918 door de toenmalige eigenaar onder voorwaarden geschonken aan de gemeente.

Dat is een van de redenen dat er sindsdien nauwelijks meer aan verbouwd is. De gemeente mag het landhuis gebruiken voor vergaderingen van het stadsbestuur en om gasten te ontvangen. Het park eromheen is volgens de eisen van de laatste particuliere eigenaar een openbaar stadspark geworden. Dat is volgens opgehangen borden echter gesloten van dinsdag 8 tot 18 juni. Er is een circa 2 meter hoog hek rond het park geplaatst.

Biden is woensdag in Engeland aangekomen en woont er de top van de G7 bij. Hij gaat ook naar Brussel voor topconferenties van de NAVO en met de EU. Volgende woensdag is Biden dan voor de laatste ontmoeting op zijn eerste buitenlandreis als president in Villa La Grange.

Foto: EPA-EFE