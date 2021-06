WHO wijst erop dat pandemie nog niet voorbij is en vraagt om deze zomer gezond verstand te gebruiken

Het vaccinatiepeil in Europa is verre van voldoende om een heropleving van het coronavirus te vermijden. We moeten er daarom voor zorgen dat we leren uit de fouten van vorige zomer en ons gezond verstand gebruiken. Dat heeft de directeur voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Belgische arts Hans Kluge, donderdag gezegd op een persconferentie in Kopenhagen.

“In de 53 gebieden die bij de WHO onder Europa vallen, heeft 30 procent van de bevolking een eerste prik gekregen, 17 procent is volledig gevaccineerd”, aldus Kluge, die sinds februari 2020 directeur is voor Europa bij de WHO. Volgens de organisatie moet 80 procent van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd zijn om een heropleving te vermijden.

“De cijfers gaan de goede kant op maar we zijn nog lang niet uit de gevarenzone. Deze zomer staan evenementen, sportmanifestaties en festivals gepland. Wees dus voorzichtig en gebruik uw gezond verstand”, aldus Kluge, die er nogmaals op hamerde om handen te wassen, afstand te houden en een mondmasker te dragen.

“Vorige zomer steeg het aantal coronagevallen stelselmatig bij de jongere leeftijdscategorieën, om later ook bij ouderen te stijgen, met als gevolg een verschrikkelijke heropleving, lockdowns en vele doden in de herfst en winter. Laat ons die fout deze keer niet maken”, zo riep Kluge op.

WHO Europa en Unicef lanceren een campagne om iedereen aan te manen voorzichtig te blijven en risico’s te vermijden. “Als je deze zomer reist, doe het verantwoord. Wees alert voor de risico’s.”

Er zijn in de Europese regio van de WHO sinds de start van de coronapandemie 55 miljoen bevestigde gevallen van COVID-19 vastgesteld, 1,2 miljoen mensen zijn overleden aan het virus.