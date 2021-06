Volvo neemt niet meer deel aan autosalon van Brussel in 2022

De Zweedse autobouwer Volvo, die een grote fabriek heeft in Gent, neemt niet meer deel aan de volgende editie van het autosalon van Brussel volgend jaar. Dat meldt Volvo Car Belgium donderdag in een persbericht. Een sterke aanwezigheid op online media “in combinatie met de persoonlijke beleving die de retailers de consument tijdens de afgelopen autosalonperiode geboden hebben”, is de weg die Volvo verder wil inslaan, klinkt het.