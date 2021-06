Goed nieuws voor Spanje: Diego Llorente blijkt vals positief getest te hebben en mag weer aansluiten

Diego Llorente heeft groen licht gekregen om weer aan te sluiten bij de Spaanse selectie die zich klaarstoomt voor het EK. De Spaanse federatie bevestigde dat de verdediger twee negatieve coronatesten heeft afgelegd.

Dinsdag raakte bekend dat Llorente positief had getest. HIj moest daarop in quarantaine en werd opnieuw getest. Nu blijkt dat het om een vals positieve controle ging. “De PCR-testen die woensdag werden uitgevoerd, gaven een negatief resultaat. De tegenanalyse enkele uren later bevestigde dat”, aldus de Spaanse bond.

De 27-jarige centrale verdediger van Leeds is dus beschikbaar voor het eerste groepsduel van Spanje, maandag in Sevilla tegen Zweden.