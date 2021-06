Uitbraak van vogelgriep in Henegouwen

In de gemeente Le Roeulx, vlakbij La Louvière in de provincie Henegouwen, is vogelgriep vastgesteld. In een zone tot 10 kilometer rond de haard worden maatregelen genomen. Dat meldt het Voedselagentschap (FAVV) donderdag.

De uitbraak werd vastgesteld bij een hobbyhouder. Het gaat om een hoogpathogene variant van het H5N8-vogelgriepvirus.

De strengste maatregelen worden genomen in een straal van 500 meter rond de haard, de zogenoemde bufferzone. Binnen deze zone mogen pluimvee, andere vogels en broedeieren niet verplaatst worden. Wie pluimvee of andere vogels houdt, moet die binnen voederen en drinken geven om contact met wilde vogels te beperken. Markten, tentoonstellingen en andere verzamelingen zijn verboden. Alle pluimveehouders - professioneel en als hobby - moeten een lijst opstellen van hoeveel dieren ze hebben per soort en die overmaken aan de burgemeester.

Dan zijn er nog een beschermingszone (van 3 kilometer rond de haard) en een bewakingszone (10 kilometer). In deze zones moeten professionele pluimveehouders een inventaris opstellen van hun dieren. Buiten die zones zijn geen nieuwe maatregelen nodig.

LEES OOK. China meldt eerste menselijke geval van vogelgriep

“Deze besmetting toont aan dat het vogelgriepvirus nog niet volledig verdwenen is in België en dat alle pluimveehouders nog steeds voorzichtig moeten zijn”, zegt het FAVV.

Het is de vierde uitbraak sinds begin 2021 in België. De maatregelen rond de andere haarden zijn opgeheven. Wel vallen de Limburgse gemeenten Kinrooi en Bocholt nog in een toezichtsgebied van 10 kilometer dat werd ingesteld na een uitbraak op een kalkoenenbedrijf in het Nederlandse Weert.

Het vogelgriepvirus dat nu circuleert, is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico, zegt het FAVV, en het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd.