Ex-soldaat in Frankrijk opgepakt vanwege betrokkenheid bij ontvoering Mia

In de Hautes Pyrénées in het zuidwesten van Frankrijk is een vroegere soldaat opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de ontvoering van de achtjarige Mia midden april in de Vogezen, zo is donderdag uit een bron dichtbij het dossier vernomen.

Het gaat om een luitenant-kolonel op rust die dinsdag bij een operatie van de gendarmerie en politie in de kraag werd gevat. Hij staat nauw tot Rémy Daillet, een figuur uit de complotbeweging die ervan wordt verdacht de ontvoering op het getouw te hebben gezet.

Op vraag van de moeder ontvoerden meerdere mannen het meisje toen die bij haar grootmoeder in de Vogezen vertoefde. De moeder mocht het kind niet meer alleen zien en mocht er ook niet mee telefoneren. Vijf dagen later werd het meisje samen met haar moeder in Zwitserland teruggevonden.

Daillet werd eind mei in Maleisië gearresteerd. De moeder en zes mannen, die aanleunen bij de complot- en antisysteembeweging, zijn in staat van beschuldiging gesteld en in voorlopige hechtenis genomen.