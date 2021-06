Antwerps gedeputeerde wil algemene lijst van amokmakers in recreatiedomeinen

Antwerpse gedeputeerde Jan De Haes (N-VA), bevoegd voor de provinciale recreatiedomeinen, vraagt de federale overheid om een lijst van amokmakers mogelijk te maken die dan niet meer worden toegelaten in recreatiedomeinen. Het zou gaan om een systeem dat vergelijkbaar is met de stadionverboden in het voetbal. Het is niet de eerste keer dat een dergelijk voorstel opduikt.

Dat recreatiedomeinen kampen met groepjes ruziezoekers en daar zelf weinig tegen kunnen ondernemen is een oud zeer. In de Blaarmeersen in Gent kwam het woensdagavond opnieuw tot relletjes en het Gentse stadsbestuur liet intussen weten werk te willen maken van een “zwarte lijst” van amokmakers. Zo’n lijsten mogen momenteel niet worden gedeeld met andere recreatiedomeinen, tot frustratie van velen.

“Een ‘zwarte lijst’ vind ik een lelijke formulering, maar wij zijn al langer vragende partij voor een lijst met amokmakers die we de toegang kunnen verbieden”, zegt De Haes. “In de provincie Antwerpen heeft vooral De Nekker in Mechelen regelmatig problemen met rellen, allicht door de stedelijke context en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. De voorbije weken heb ik nog geen signalen ontvangen in die richting, maar het blijft hout vasthouden. We nemen wel zelf al heel wat preventieve maatregelen.”

Identiteitskaart op zak

De Nekker werkt sinds de coronacrisis met een reservatiesysteem om te zorgen dat de bezoekerslimiet niet wordt overschreden. “Dat gaan we ook behouden nadat de coronamaatregelen stoppen”, geeft De Haes aan. “Het is niet verplicht, maar het geeft de mensen zekerheid dat ze naar binnen zullen kunnen. Bovendien zorgt het ervoor dat het volk meer gespreid komt, waardoor er al minder kans is op ergernissen tussen bezoekers. We eisen ook dat je een identiteitskaart op zak hebt. Op het terrein houden zes bewakingsagenten toezicht en wie komt om de sfeer te verpesten gaat eruit, indien nodig bellen we daarvoor de politie.”

