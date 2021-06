Duitse politie-eenheid ontbonden omdat leden lid waren van extreemrechtse chatgroepen

In het Duitse Frankfurt is een speciale politie-eenheid ontbonden omdat leden in berichten blijk gaven van extreemrechtse denkbeelden. De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar twintig mannen die in chatgroepen zaten waar onder meer afbeeldingen van hakenkruizen zijn uitgewisseld.

Agenten doorzochten woensdag woningen en werkplekken van verdachte collega’s. Er is een onderzoek ingesteld naar negentien agenten in actieve dienst en een voormalige politieagent van de SEK, de tactische eenheid van de politie. Drie van de beschuldigden waren leidinggevenden die nalieten om in te grijpen.

Foto’s van Hitler en hakenkruizen

Volgens het weekblad Der Spiegel werden in de chatgroepen afbeeldingen van Hitler, hakenkruizen en beledigingen aan het adres van asielzoekers uitgewisseld. Peter Beuth, minister van Binnenlandse Zaken in de deelstaat Hessen, heeft nu bekendgemaakt dat de zwaarbewapende eenheid van de politie in Frankfurt helemaal wordt opgeheven.

“Gezien de beschuldigingen is het voor mij nu al duidelijk, ongeacht de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek, dat geen van deze beschuldigden meer actief zal zijn voor een speciale eenheid in Hessen”, zei Beuth. De politiechef van Frankfurt, Gerhard Bereswill, heeft al gezegd dat verschillende betrokken actieve agenten een beroepsverbod hebben gekregen.

Vergelijkbare zaken kwamen de afgelopen maanden ook bij de politie in andere deelstaten aan het licht en bij het leger. Zo wisselden ongeveer dertig agenten in de deelstaat Noordrijn-Westfalen via Whatsapp-berichten foto’s van Adolf Hitler en hakenkruizen uit, evenals vlaggen van het Derde Rijk en een montage van een vluchteling in een gaskamer in een concentratiekamp.