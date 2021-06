17.500 bijwerkingen gemeld na toedienen van coronavaccin

Sinds de start van de vaccinatiecampagne in België zijn er 17.524 bijwerkingen gemeld na het toedienen van een coronavaccin. Dat blijkt donderdag uit de wekelijkse stand van zaken van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Het gaat om cijfers voor de periode tot en met 8 juni toen 5.096.646 personen ten minste één dosis van een coronavaccin toegediend hadden gekregen. In die periode werden er 17.524 bijwerkingen gemeld.

Hiervan werden 5.611 meldingen in de Europese geneesmiddelenbewakingsdatabank Eudravigilance geregistreerd. Van die bijwerkingen ging het in de overgrote meerderheid van de meldingen over koorts, spierpijn, onwel voelen en reacties ter hoogte van de injectieplaats. “Dit zijn normale reacties die wijzen op de activatie van het immuunsysteem. Ze verdwijnen meestal na enkele dagen”, aldus het FAGG.

LEES OOK. Gezocht: proefkonijnen die twee verschillende vaccins willen krijgen (+)

Na eerste of tweede prik

Bij de mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna werden deze bijwerkingen vaker gemeld na toediening van de tweede dosis, terwijl bij het AstraZeneca-vaccin deze vaker werden gemeld bij de eerste dosis.

Het FAGG beschouwt 3.777 meldingen als ernstig, vooral omwille van tijdelijke arbeidsongeschiktheid of de onmogelijkheid om het huis te verlaten. In 156 gevallen gaat het om overlijdens, waarvan bij drie overlijdens het oorzakelijk verband met een vaccin waarschijnlijk wordt geacht. Twee mensen overleden na toediening van het AstraZeneca-vaccin, terwijl een persoon het leven liet na een prik met het vaccin van Johnson & Johnson.

Het FAGG vraagt om bijwerkingen te blijven melden via www.eenbijwerkingmelden.be.

LEES OOK. Deelnemers aan studie vijfde coronavaccin haken af door dilemma: “Ik wil graag meewerken, maar niet als ik benadeeld word” (+)