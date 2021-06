Internationaal Sporttribunaal CAS verkort dopingschorsing van Ajax-doelman Onana

De dopingschorsing van Ajax-doelman is door het CAS in hoger beroep verkort van twaalf tot negen maanden. Dat heeft het internationaal sporttribunaal bekendgemaakt. De schorsing eindigt nu op 4 november 2021.

“Wij hebben met deze uitspraak van het CAS drie maanden winst geboekt ten opzichte van de oorspronkelijke schorsing”, aldus algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax. “De stap naar het CAS is dus niet voor niks geweest. Wij staan voor een schone sport. Maar ik herhaal dat wij ervan overtuigd zijn dat André dit middel per ongeluk heeft genomen en zeker niet om beter te presteren. Dat wordt door alle partijen, ook door UEFA, onderschreven zo blijkt uit de behandeling bij UEFA en het CAS. Toen we vorige week met André en de juristen ons verhaal bij het CAS hadden gedaan, reed ik met een goed gevoel weg van de Toekomst. Ik heb gemengde gevoelens bij de uitspraak van vandaag, want ons doel was dat hij vanaf deze zomer weer aan wedstrijden mee had mogen doen.”