Rugzak met munitie werd “vrij recent” achtergelaten: dit weten we al over nieuw spoor in zoektocht naar Jürgen Conings

Dilsen-Stokkem -

Vijfentwintig dagen nadat de tot de tanden gewapende militair Jürgen Conings (46) verdween in de natuur, hebben speurders een nieuw spoor te pakken. Woensdag werd in het bos waar eerder de auto van Conings is teruggevonden een zwarte rugzak met jachtmunitie en proviand aangetroffen. De rugzak plus inhoud is naar het labo voor verder onderzoek.