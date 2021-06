Centraal-Afrikaanse regering biedt ontslag aan

De Centraal-Afrikaanse premier Firmin Ngrebada heeft donderdag op Twitter aangekondigd het ontslag van zijn regering te hebben aangeboden aan president Faustin Archange Touadéra. Het nieuws werd door zijn woordvoerder ook bevestigd aan het Franse persagentschap AFP.

“Ik heb aan president Faustin Archange Touadéra mijn ontslag en dat van mijn regering aangeboden”, schreef Ngrebada op Twitter. De voormalige kabinetschef van de president is sinds februari 2019 premier van de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Je viens de remettre à son Excellence Monsieur le Président de la République son Excellence Pr Faustin Archange TOUADERA ma démission et celle du gouvernement. pic.twitter.com/XUe8aZgayG — Firmin Ngrebada (@FirminNgrebada) June 10, 2021

Na de verkiezingen van 27 december 2020 werd president Touadéra herverkozen, maar wegens een rebellenoffensief kon slechts een van de drie inwoners van het land zijn stem uitbrengen.

De Centraal-Afrikaanse Republiek is sinds 2013 in een burgeroorlog verwikkeld. Sinds het einde van december is het Centraal-Afrikaanse leger erin geslaagd en groot deel van de rebellengebieden opnieuw onder controle te krijgen. Daarvoor diende echter wel een beroep gedaan te worden op honderden Russische paramilitairen.