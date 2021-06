Dronkenlap wil politiehond aaien en belandt in cel met beet in borst

Oostende - Een 55-jarige Oostendenaar riskeert in de Brugse rechtbank zes maanden cel voor weerspannigheid.

Op 19 juni vorig jaar zag D.M. van op het terras van bistro The Border in de Van Iseghemlaan in Oostende enkele politieagenten met een patrouillehond passeren. De man snelde in beschonken toestand het dier tegemoet en maakte aanstalten om het te aaien. De agenten maanden hem evenwel aan om afstand te houden, waarop D.M. door het lint ging. “De beklaagde maakte de agenten uit voor klootzakken en fascisten”, verduidelijkte procureur Mike Vanneste. “Toen hij een van de agenten ook nog probeerde te slaan werd de hond op hem losgelaten.”

Of D.M. erin slaagde om de hond nog te aaien alvorens die hem in de borst beet is niet duidelijk. De agenten sloegen hem vervolgens in de boeien. De Oostendenaar liep in het verleden al liefst vijftig veroordelingen op voor onder meer verkeersinbreuken, drugs en diefstal. Hij kwam donderdag niet opdagen voor zijn proces. De uitspraak volgt op 24 juni.