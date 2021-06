PODCAST. Liesbeth Van Impe over uitleg Joachim Coens (CD&V) na dramatische peiling: “Ik erger me daar dood aan”

Het sociaal akkoord: daar beginnen we mee in deze aflevering van Het Punt van Van Impe. De minimumlonen gaan omhoog, soepelere overuren, landingsbanen worden uitgebreid. Maar welke partij kan dit claimen als overwinning? En zijn dit nu zo’n grote hervormingen? Hoofdredacteur Liesbeth Van Impe vindt van niet. “De tijd begint te dringen. Fundamentele veranderingen voer je niet door aan het einde van de legislatuur. Je moet dat in het begin doen, zodat je het kan implementeren en bewijzen dat het werkt.”

Daarnaast komen ook de tegenvallende resultaten van CD&V ter sprake. De partij scoort in de peilingen historisch laag met 10 procent. Voorzitter Joachim Coens zei in een eerste reactie dat ze misschien beter moeten communiceren. “Het is de ziekte van de Wetstraat. Van elk probleem wordt een ‘communicatieprobleem’ gemaakt. Ik erger me daar dood aan”, aldus Van Impe. “Coens heeft geen idee wát hij moet zeggen, dus de focus op hóé hij het moet zeggen, is een beetje voorbarig.” Voor Liesbeth is weten wát ze moet zeggen over het algemeen geen probleem, behalve als Jeroen Roppe haar vraagt naar een pronostiek voor het EK voetbal. “Ik kan nu wel een pronostiek geven, maar in feite ben ik daar niet beter in dan die octopus met die balletjes.” Je hoort het allemaal in de nieuwe aflevering van Het Punt van Van Impe.