Voor het eerst tastbaar kunstwerk te koop dat je kan betalen met cryptomunten

Bij veilinghuis Christie’s gaat op 30 juni het werk “Untitled” van Keith Haring onder de hamer. Het is de eerste keer dat een tastbaar (en dus niet digitaal) kunstwerk kan gekocht worden met cryptogeld. Het schilderij wordt geschat op 4,52 miljoen tot 5,22 miljoen euro (3,9 miljoen tot 4,5 miljoen pond). Dat meldt Christie’s donderdag.

Het gaat om een canvasdoek van negen vierkante meter, met een rode rand, een gele achtergrond en zwarte lijntekeningen. Volgens Christie’s vormt “Untitled” het toneel voor een “sci-fi bacchanaal”: in Harings typerende lijntekeningen herkennen we zijn mannetjes met capes en honden, maar ook ufo’s, vliegtuigen die uit de lucht worden gegrepen, veelpotige monsters, dansende darmen en zelfs hersenen op een serveerblaadje. Centraal op het doek staat een piramide met twee armen én een computer als hoofd.

“Untitled” anticipeerde het digitale tijdperk in 1984 al, stelt Katharine Arnold van Christie’s Europe. “Dit prachtige schilderij is een van de vroegste afbeeldingen van de thuiscomputer, Apple bracht zijn eerst thuisproduct eerder dat jaar op de markt”, aldus Arnold. Net als Harings “Untitled” zag in 1984 ook de eerste Apple Macintosh het levenslicht. “Untitled” bevond zich oorspronkelijk in het bezit van de Duitse galerist Paul Maenz: volgens Christie’s was hij een van de invloedrijkste galeristen van zijn generatie en introduceerde hij avantgardekunstenaars bij het Europese en Amerikaanse publiek in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw.

De veiling maakt deel uit van de veiligreeks “London to Paris”, met verschillende veilingen van kunstwerken uit de twintigste en eenentwintigste eeuw in Londen en Parijs, die gelivestreamd worden in New York en Hongkong.