Groenland eert Dixie Dansercoer: “Een avonturier vol ideeën, een inspiratie voor wie hem ontmoette”

Pele Broberg, de minister van Buitenlandse Zaken op Groenland, heeft in naam van de regering zijn medeleven aangeboden aan de familie van de overleden poolreiziger Dixie Dansercoer: “ Hij was een avonturier vol ideeën. Hij zal voor altijd rusten op Groenland.”

“Met grote droefheid hebben we het nieuws vernomen dat een expeditielid eerder deze week om het leven is gekomen op de Groenlandse ijskap. Later kwamen we erachter dat het de bekende Belgische avonturier en ontdekkingsreiziger Dixie Dansercoer was”, zo schrijft Broberg.

Dansercoer overleed afgelopen maandag, toen hij tijdens een expeditie in een kloof viel. Zijn lichaam is niet teruggevonden.

Dansercoer was ook op Groenland bekend. “Een vriendelijke en gepassioneerde man, met een grote droom”, zo zegt Broberg. “Dixie was niet iemand die alleen maar roem zocht op Groenland. Hij was een energieke avonturier vol ideeën. Als zodanig was hij een inspiratie voor degenen die hem ontmoetten. Dixie wilde duurzaam toerisme promoten met respect voor de natuur.”

“Voor altijd in Groenland”

“Helaas kwam hij om het leven bij een dodelijk ongeval, terwijl hij deed waar hij het meest van hield op de Groenlandse ijskap. Wie door het landschap en de machtige natuur van Groenland reist, moet dit met het grootste respect en zorg doen. En zelfs dan kan de natuur nog besluiten je mee te nemen. Dit overkomt onze eigen mensen. Het is nu gebeurd met Dixie Dansercoer, die nu voor altijd zal rusten op Groenland.

In naam van de Groenlandse regering biedt Broberg zijn deelneming aan, aan de familie en vrienden van Dansercoer.

Het lichaam van Dansercoer zal allicht niet geborgen worden. Dat zegt ook de politie op Groenland. Onder de vrienden van Dixie Dansercoer gaan er stemmen op, om een herdenkingsmonument op te richten op de plek waar Dansercoer is overleden. Broberg zegt dat, indien er zo’n verzoek komt, de regering dit “respectvol en adequaat in overweging zal nemen”.