Mensen met hooikoorts zullen nog een tijdje veel last hebben: “Extreem veel pollen in de lucht”

Het is het hoogseizoen van de grassen, en mensen met hooikoorts hebben dat dezer dagen geweten. De weersomstandigheden zijn momenteel zeer gunstig voor de verspreiding van pollen in de lucht, waarschuwt gezondheidsinstituut Sciensano. Rode ogen, snotteren, niezen - een op de zes Belgen heeft er nu last van. Opmerkelijk: dat het nu zo hard gaat, daar zit de actie MaaiMeiNiet allicht voor iets tussen, zegt allergoloog Didier Ebo (UZ Antwerpen).