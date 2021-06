Oefenprogramma Club Brugge bekend: AEK Athene en Utrecht op bezoek, Vanaken en Mignolet pas in actie tijdens Supercup?

Brugge - Het oefenprogramma van Club Brugge is bekend. Na de eerste groepstraining op 21 juni speelt Club op 26 juni al een oefenpot tegen Beerschot. Ook Lokomotiv Zagreb, AEK Athene en Utrecht komen langs. Indien de Rode Duivels de halve finales halen, komen Mignolet en Vanaken mogelijk ten vroegste in actie tijdens de Supercup tegen Genk op 17 juli. Alle oefenwedstrijden worden afgewerkt in het Belfius Basecamp in Westkapelle.

Dat laatste betekent goed en slecht nieuws voor de supporters. De oefenwedstrijden bijwonen in het Belfius Basecamp zal niet mogelijk zijn, maar elke match wordt wel gestreamd én voorzien van professioneel commentaar. De fans zullen dus in principe geen seconde van de voorbereiding moeten missen.

Op 26 juni staat, vier dagen na de eerste groepstraining, al een eerste oefenwedstrijd op het programma tegen Beerschot. 30 juni volgt een wedstrijd tegen Lokomotiv Zagreb, de eerste buitenlandse tegenstander tijdens de voorbereiding.

Vanaken en Mignolet pas terug tijdens Supercup?

Komen nog oefenen in Westkapelle: KV Kortrijk (3/07), Zulte Waregem (7/07) en AEK Athene (9/07), een volgende waardemeter vanuit het buitenland. Met Club-Utrecht op 13 juli volgt dan een generale repetitie voor de Supercup tegen Genk (17 juli).

Mogelijk wordt de Supercup ook meteen de eerste wedstrijd waar Vanaken en Mignolet in actie komen: indien de Rode Duivels minstens de halve finales halen, zijn beide sterkhouders tot 7 juli onbeschikbaar en missen zij het grootste deel van de voorbereiding. Bij een finale is dat tot en met 11 juli.

De wedstrijd tegen Genk wordt trouwens wél in het Jan Breydelstadion afgewerkt, al is het nog niet duidelijk of en hoeveel fans daar mogen komen kijken. Een dag later wordt er nog een pot tegen Lierse (18 juli) georganiseerd om de tweede garnituur speelminuten te gunnen. Op 25 juli om 16.00 uur opent Club Brugge het nieuwe seizoen in eigen huis tegen Eupen.