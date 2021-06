België lanceert volgende week al coronapaspoort: je kan ermee naar Spanje, maar bij terugkeer... geldt het niet

Ons land zal het coronapaspoort volgende woensdag al lanceren. Dat bevestigt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Tot 1 juli zal het paspoort nog niet overal bruikbaar zijn.

Op 1 juli treedt de Europese verordening in werking die de regels rond het coronacertificaat moet vastleggen. Vanaf dan zal je met de “coronapas” effectief vrij kunnen reizen tussen de verschillende Europese lidstaten. Zo’n pas kan je krijgen wanneer je gevaccineerd of getest bent, of wanneer je recent hersteld bent van een coronabesmetting.

Ons land heeft zijn technisch huiswerk voor de lancering al op orde en zal het coronapaspoort al vroeger op de bevolking loslaten. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bevestigt aan onze redactie dat het de bedoeling is om de pas al volgende woensdag ter beschikking te stellen via de overheidskanalen. Dat zou gepaard gaan met een grote communicatiecampagne.

Andere landen hebben wat meer tijd nodig en wachten tot 1 juli, het begin van de zomervakantie. Het Belgisch coronapaspoort zal je dus volgende week nog niet overal kunnen gebruiken. Wel zijn er op dit moment al landen, zoals Spanje, waar je enkel binnen kan als je getest óf gevaccineerd bent. Het coronapaspoort kan dan volgende week al dienen als officieel bewijs.

Om ons land te betreden, moet je in de meeste gevallen eveneens een negatief testresultaat op zak hebben. Het coronapaspoort zal volgende week nog niet geldig zijn als vervanging, ook niet voor Belgen die terugkeren uit het buitenland. De regels die het Overlegcomité vorige week heeft vastgelegd, treden immers pas in werking op 1 juli. Wie volgende week dus bijvoorbeeld wil terugkeren uit een rode zone moet toch nog steeds in quarantaine, ook al heeft die persoon een coronapaspoort op zak.