Elke zomer terroriseren Brusselse jongeren de recreatiedomeinen: bestaat er dan echt geen oplossing?

Gent neemt maatregelen, na de vechtpartij met Brusselse jongeren. Een dubbele rij hekken rond het strand de Blaarmeersen, een zwarte lijst van amokmakers. Maar het fenomeen van rellende jeugd is breder dan Gent alleen. En het is een probleem dat al jaren aansleept. Bestaat er dan echt geen oplossing voor?

“Het is niet waar, hé. Hier gaan we weer”, zei Vincent Houssin, van politievakbond VSOA, tegen zichzelf toen hij het nieuws hoorde van de vechtpartij aan de Blaarmeersen in Gent. “Ik hoop één ding: dat ...