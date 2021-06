Opgepast voor wie op reis gaat: nieuwe rode, oranje én groene zones

Woensdag werd de kaart met kleurencodes opnieuw aangepast door Het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding. In Spanje kleurt één regio opnieuw rood. Het aantal oranje zones is ook toegenomen en één land kleurt nu zelfs volledig groen.

Rode zones

In Spanje krijgt Catalonië nu een rode kleur. Tot en met gisteren was dat nog oranje.

Oranje zones

Steeds minder regio’s kleuren rood. Sinds gisteren krijgen de Aosta Vallei en de regio Basilicata in Italië een oranje kleur. Ook een groot deel van Griekenland kleurt nu oranje, net als een deel van Kroatië. Ook Liechtenstein kleurt nu oranje. In Frankrijk kleuren nu ook de regio’s Elzas-Lotharingen en Bretagne oranje, die waren eerder nog rood. Ook Estland kleurt nu oranje in plaats van rood, net als het noorden van Noorwegen en de provincie Vestfold og Telemark in het zuiden van het land. In Denemarken kleuren ook twee regio’s opnieuw oranje.

Groene zones

Er komen ook enkele nieuwe groene zones bij. Zo kleurt Roemenië nu helemaal groen, net als verschillende delen van Polen. In duitsland kleurt nu ook de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren groen. Ook in Oostenrijk komt er nu een groene vlek.