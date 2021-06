TAS verkort dopingschorsing van Ajax-doelman Onana nadat die “per ongeluk pilletje voor zijn vrouw had genomen”

Het internationaal sporttribunaal TAS heeft de schorsing van doelman André Onana van Ajax ingekort naar negen maanden. De tuchtcommissie van de Europese voetbalfederatie UEFA had Onana eerder voor twaalf maanden geschorst, omdat hij bij een controle buiten competitie positief had getest op het verboden middel furosemide. Volgens Onana kwam dat omdat hij, naar eigen zeggen per ongeluk, een pilletje had gepakt dat voor zijn vrouw was bedoeld.

De keeper uit Kameroen tekende beroep aan tegen zijn schorsing, die begin februari in ging. Het TAS haalde daar drie maanden van af. De schorsing loopt nu begin november af. Twee maanden eerder, vanaf 4 september, mag hij alweer beginnen met trainen.

De 25-jarige Onana testte eind oktober bij een onaangekondigde dopingcontrole positief op furosemide. Het verboden middel zat volgens de keeper in de plaspillen van zijn zwangere vrouw, die hij naar eigen zeggen voor aspirines had aangezien toen hij zich niet lekker voelde. De UEFA geloofde dat er geen opzet was bij de doelman uit Kameroen, maar schorste hem wel voor nalatigheid. Furosemide is een vochtafdrijvend middel, dat wordt gezien als maskeringsmiddel voor prestatiebevorderende producten. Het staat daarom op de internationale lijst van verboden middelen.

Onana mocht de afgelopen maanden niet alleen geen wedstrijden spelen, maar zelfs niet trainen. Begin deze maand werd via een videoverbinding de beroepszaak gehouden. Onana hoopte dat zijn schorsing zou worden opgeheven, dan wel ingekort.

“Wij hebben met deze uitspraak van het TAS drie maanden winst geboekt ten opzichte van de oorspronkelijke schorsing”, zegt algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax. “De stap naar het TAS is dus niet voor niks geweest. Wij staan voor een schone sport. Maar ik herhaal dat wij ervan overtuigd zijn dat André dit middel per ongeluk heeft genomen en zeker niet om beter te presteren. Dat wordt door alle partijen - ook door UEFA - onderschreven, zo blijkt uit de behandeling bij UEFA en het TAS. Toen we vorige week met André en de juristen ons verhaal bij het TAS hadden gedaan, reed ik met een goed gevoel weg van de Toekomst. Ik heb gemengde gevoelens bij de uitspraak, want ons doel was dat hij vanaf deze zomer weer aan wedstrijden mee had mogen doen.”

Het contract van Onana bij Ajax loopt volgend jaar af. Vooralsnog weigert de keeper zijn contract te verlengen.