Rode Duivels spelen in het rood tegen Rusland en Finland, en in het wit tegen Denemarken

De Rode Duivels beginnen zaterdag (om 21 uur) aan hun EK voetbal. In Sint-Petersburg is Rusland de tegenstander. De Duivels zullen zaterdag in het traditioneel rode shirt aantreden. Rusland zal in het wit spelen. Dat maakte de UEFA donderdag bekend.

Voor hun tweede duel, in Kopenhagen tegen Denemarken, zullen de Duivels in het wit aantreden. Denemarken zal dan in het rood spelen. De laatste groepswedstrijd, op 21 juni in Sint-Petersburg tegen Finland, zullen de Belgen opnieuw in het rood afwerken.