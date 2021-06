DE BELIEVERS VAN ONZE DUIVELS. Sam, de broer van Hans Vanaken: “Hij heeft vroeger eens met een baseballknuppel op mijn hoofd geslagen”

Zij zijn hun grootste fans, hun grootste believers. In de aanloop naar het EK Voetbal gaat voetbaldier Dave Peters op bezoek bij de familieleden van onze Rode Duivels. In zes afleveringen haalt hij herinneringen op met moeders en broers, luistert hij naar grappige anekdotes en polst hij naar ambities. Vandaag: Sam, de broer van middenvelder Hans Vanaken. “Hij heeft vroeger eens met een baseballknuppel op mijn hoofd geslagen”, vertelt hij over hun kindertijd. “Gelukkig was het een mousse. Ik lag rustig naar televisie te kijken, en meneer vond het dan nodig om me te komen storen.”