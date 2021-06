Illegaal casino opgerold in centrum van Parijs

In een rijke wijk in het centrum van Parijs is afgelopen weekend een illegaal casino opgerold. Het is de tweede keer dit jaar dat in de Franse hoofdstad een luxueuze goktent ontmanteld wordt.

De onderzoekers vielen zondag kort na middernacht de goktent binnen in het elfde arrondissement van Parijs. De wijk is populair bij jonge en welgestelde gezinnen. Het casino was sinds vorig jaar gevestigd in een voormalig restaurant. De politie trof 28 personen aan in het pand. Er zou 120.000 euro in beslag genomen zijn. De toegangsprijs bedroeg tussen 200 en 300 euro.

Om te voorkomen dat een groot bedrag in de kassa bleef liggen, kwamen mannen regelmatig het geld ophalen om het naar een veilige plaats te brengen.

Nieuw fenomeen

Zes personen werden door een onderzoeksrechter in staat van beschuldiging gesteld, een persoon belandde in de gevangenis. Volgens commissaris Stéphane Piallat zou het om de organisator van het casino gaan. De man, die bekend staat om drugshandel, leidde een comfortabel leven en reisde vaak naar Mexico. “Hij reed altijd in luxewagens die hij huurde”, zei Piallat.

Sinds het begin van de pandemie en de sluiting van casino’s zijn overal in Frankrijk illegale en goedkope goktenten verrezen. Piallat merkte wel op dat illegale casino’s in de hoofdstad zeldzaam zijn.