Facebook komt met slimme (en sluwe) horloge om privacy van Apple te omzeilen: dit zijn de eerste details

Facebook gaat een smartwatch op de markt brengen. Het slimme horloge zal een hartslagmeter en twee camera’s hebben. Volgens technologiesite The Verge zal je het display kunnen losmaken om foto’s en video’s te maken die je dan rechtstreeks kunt posten op Facebook en Instagram. Het toestel is een eerste stap in de strategie van Zuckerberg om de aangescherpte privacy-functies van Apple te omzeilen.