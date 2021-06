Parlementslid VS zoekt nieuwe manier om klimaat te redden: “Verander baan van aarde rond de zon”

Een Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden in de VS, Louis Gohmert, heeft tijdens een hoorzitting een opmerkelijke nieuwe ‘oplossing’ voor de klimaatverandering geopperd. Volgens hem moeten we de baan van de maan om de aarde of de baan van de aarde rond de zon veranderen. “Dat zou een ingrijpend effect hebben op het klimaat”, klonk het.