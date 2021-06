DE BELIEVERS VAN ONZE DUIVELS. Luc en Annemie, de ouders van Thomas Vermaelen: “In vierde leerjaar had hij ruzie met een vriendje voor een meisje”

Zij zijn hun grootste fans, hun grootste believers. In de aanloop naar het EK Voetbal gaat voetbaldier Dave Peters op bezoek bij de familieleden van onze Rode Duivels. In zes afleveringen haalt hij herinneringen op met moeders en broers, luistert hij naar grappige anekdotes en polst hij naar ambities. Vandaag: Luc en Annemie, de ouders van verdediger Thomas Vermaelen. “In het vierde leerjaar had hij ruzie met een vriendje voor een meisje”, vertellen ze. “Op een bepaald moment schrijft de leerkracht in zijn agenda: ‘Mama, wil je eens naar school komen voor een onderhoud met de juf?’ Waarna Thomas dat las en vroeg of ik daar moest gaan poetsen.”