3,5 miljoen euro aan zwart geld ontdekt in Oostenrijkse après-skibar

Belastinginspecteurs hebben miljoenen aan onbelaste inkomsten ontdekt in een grote après-skibar in de Oostenrijkse deelstaat Salzburg. Ongeveer 200 spaarboekjes en biljetten met een totale waarde van meer dan 3,5 miljoen euro werden gevonden. Dat heeft het ministerie van Financiën in Wenen donderdag gemeld.

Rechercheurs hielden de zaak al een tijdje in het oog. Bij een huiszoeking in september 2019 werd 34.500 euro gevonden in de jaszak van de uitbater. Bij verder onderzoek vonden ze ook meer dan 780 000 euro cash, net als spaarboekjes ter waarde van meer dan 2,7 miljoen euro.

Volgens het ministerie van Financiën hebben de uitbaters de belastingontduiking bekend en hebben ze die grotendeels terugbetaald. Het was ook opmerkelijk dat de après-skiabr sinds de huiszoeking ongeveer twee keer zoveel maandomzet had aagegegeven als in dezelfde periode vóór de huiszoeking.