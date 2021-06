Na offensief Zuhal Demir: hoe gevaarlijk is het goedje dat in Zwijndrecht in de grond steekt? En hoe moet het nu verder met Oosterweel?

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) pakte woensdag uit met een verrassingsoffensief, maar in de regio rond Zwijndrecht zijn ze al heel lang op de hoogte van de bodemverontreiniging door de 3M-fabriek. Vanwaar dan dat plotse alarm? Hoe gevaarlijk is het goedje voor onze gezondheid? En wat betekent het voor de toekomst van Oosterweel?

Waar situeert zich het probleem?

In de omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Het Amerikaanse bedrijf met vestigingen over heel de wereld begon met de productie van schuurpapier, maar is vooral bekend ...