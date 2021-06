Schedelfragment van enorme vis uit juraperiode ontdekt

In het Museum van Genève is een deel van de versteende schedel van een coelacant, een primitieve beenvis, ontdekt. Dat heeft het museum donderdag gemeld. Het dier was vijf meter lang en leefde in Normandië tijdens de juraperiode, 165 miljoen jaar geleden.

Lionel Cavin, paleontoloog bij het museum, is een van de weinige specialisten in coelacanten. Hij kon het fossiel, dat ongeveer dertig centimeter hoog en vijftien centimeter breed is, identificeren als een deel van de schedel van een Trachymetopon, een soort coelacant.

Microscopische fossielen die in het gesteente rond de schedel werden ontdekt en sporen van fossiele en werkelijke dieren die aan het oppervlak van de schedel kleefden, maakten het mogelijk de afkomst van de Trachymetopon te lokaliseren. Het dier leefde bij de kliffen van Vaches Noires in Normandië. De Trachymetopon was een van de tien grootste beenvissen die op aarde geleefd hebben.

De eerste coelacanten verschenen 420 miljoen jaar geleden. Ze evolueerden toen vrij langzaam, waardoor ze de bijnaam van levende fossielen kregen. Twee soorten die tot de orde van de coelacanten behoren, leven vandaag nog in de Indische Oceaan. Ze worden met uitsterven bedreigd.