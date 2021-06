Nieuwe zoekactie naar Jürgen Conings in Dilserbos in Lanklaar

Politiemensen en tientallen militairen zijn donderdag weer een grootschalige zoekactie gestart in het Dilserbos in Lanklaar (Dilsen-Stokkem) en meer bepaald in de buurt van de vindplek van de Audi van Jürgen Conings op dinsdag 18 mei.

Daar zou woensdag een rugzak met onder meer wat eten en jachtmunitie zijn gevonden. Het federaal parket bevestigde tot nu toe niets met betrekking tot de rugzak, laat staan dat die van Conings zou zijn. In de zoektocht naar Conings of naar mogelijke spullen van de voortvluchtige militair zijn al meermaals spullen sporenvrij meegenomen voor verdere analyse.

Woensdagavond rond 18.30 uur hadden buurtbewoners van de Zonnedauwlaan en de Kruisvenlaan in de wijk Groot-Homo in Lanklaar al opvallend meer legervoertuigen en politiewagens gespot die zich een weg door het bos baanden. De vondst van de rugzak, die volgens sommige media aan Conings zou toebehoren, is wel bizar te noemen, omdat het gebied, dat onderdeel uitmaakt van het Nationaal Park Hoge Kempen, al meermaals uitgekamd en doorzocht is. De munitie in de rugzak zou voor de jacht bestemd zijn en zou dus niet van Conings zijn, aangezien hij maandag 17 mei onder meer antitankwapens, een handvuurwapen en een P-90 machinepistool en bijhorende munitie uit het depot van de legerkazerne had meegenomen.

Woensdag vormde een parking aan de Luminus Arena in Genk, de thuishaven van KRC Genk, een uitvalsbasis voor zoekingen in diverse gemeentes, verspreid over het Nationaal Park Hoge Kempen. Vanop die parking vertrokken politie- en legervoertuigen met militairen naar onder meer As, Zutendaal en dus ook het Dilserbos in Lanklaar. Jürgen Conings zelf blijft voorlopig onvindbaar.

De 46-jarige Conings had bedreigingen geuit aan het adres van verschillende personen, onder wie viroloog Marc Van Ranst. Toen hij maandagavond 17 mei niet naar huis terugkeerde en vervolgens dinsdag bleek dat hij onrustwekkende afscheidsbrieven had nagelaten en zware wapens had bemachtigd, werd alarm geslagen en begon een grootscheepse zoekactie naar de beroepsmilitair. In het onderzoek naar de voortvluchtige is een onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot moord in een terroristische context en voor inbreuken op de wapenwetgeving in een terroristische context.