Bepalingen van Franse veiligheidswet nietig verklaard door Raad van State

De Franse Raad van State heeft donderdag verschillende belangrijke bepalingen van de zogenaamde globale veiligheidswet nietig verklaard. Het gaat onder meer om de insluitingstechniek, die de politie hanteert om demonstranten in het bedwang te houden, en een aantal beperkingen voor journalisten die aanwezig zijn op betogingen.

Zo zijn journalisten zijn niet langer verplicht het terrein te verlaten bij het uiteendrijven van demonstranten, noch zijn ze verplicht om de bevelen van de politie om uiteen te gaan op te volgen. “Journalisten moeten hun missie om informatie te verstrekken vrij kunnen blijven uitoefenen, ook wanneer een menigte uiteengedreven is”, stelt de Raad van State. Journalisten hoeven ook geen accreditatie meer voor te leggen om toegang te krijgen tot het realtime-informatiekanaal dat tijdens demonstraties wordt opgezet. Daarnaast werden ook de voorwaarden voor het dragen van beschermende kledij - zowel voor journalisten als voor demonstranten - nietig verklaard.

In december riep een collectief van Franse vakbonden, journalisten-, slachtoffer- en mensenrechtenorganisaties op tot nationaal protest. Drie weekends lang werd er betoogd in verschillende Franse steden. Ook in Brussel vond een demonstratie plaats. De betogers waren van mening dat de tegemoetkomingen van de Franse regering over de veiligheidswet onvoldoende waren. Een paar dagen geleden had de regering immers aangekondigd een bijzonder omstreden artikel van de wet te herzien, dat bedoeld was om de verspreiding van beelden van politieagenten te beperken. De demonstranten wilden de passage volledig geschrapt zien. De wet kende nog andere fel bekritiseerde maatregelen, zoals de uitbreiding van videobewaking door de politie.