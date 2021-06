Joe Biden en Boris Johnson komen samen aan vooravond G7

In de Engelse badplaats Carbis Bay in Cornwall is donderdag de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Britse premier Boris Johnson in de aanloop naar de top van de G7 begonnen. Die vindt van morgen/vrijdag tot zondag plaats.

Op televisiebeelden was te zien hoe zij vergezeld waren van hun respectieve echtgenotes Jill en Carrie. Volgens de premier is iedereen “enorm blij” om Biden hier te zien.

Kort voor de start van de ontmoeting had Biden getwitterd: “Ik verheug mij erop de bijzondere band tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk te bekrachtigen en te praten (over de manier waarop) wij de komende jaren onze gemeenschappelijke uitdagingen samen zullen aanpakken.” Het is de eerste ontmoeting tussen beide wereldleiders sinds de machtswissel in het Witte Huis.

Onenigheid

Beide grootmachten raakten het eens over een hernieuwing van het Atlantisch handvest waartoe ze in 1941 tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden besloten, en dat beide leiders zullen ondertekenen. De VS en het VK bevestigen hun “gemeenschappelijke waarden” maar houden nu ook rekening met nieuwe uitdagingen zoals cybercriminaliteit en de klimaatcrisis. Maar anderzijds was er onenigheid omtrent brexitproblemen in Noord-Ierland.

Volgens berichten in Britse media wil Biden, die Ierse wortels heeft, zijn gesprekspartner duidelijk maken dat Londen zich achter het zogenaamd Noord-Ierlandprotocol, een deel van het brexitakkoord, moet scharen. Dat voorziet dat de Britse provincie verder de regels van de Europese binnenmarkt volgt. Dat moet een goederengrens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek vermijden en niet voor nieuwe spanningen zorgen. Daarvoor zijn dan weer controles tussen Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk nodig, die de handel belemmeren. Beide partijen maken elkaar reeds verwijten.