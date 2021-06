Joe Biden heeft blazoen van VS in de wereld opgepoetst

De verkiezing van de Democratische president Joe Biden heeft het blazoen van de VS in de wereld opgepoetst dat door de Republikeinse president Donald Trump een deuk had opgelopen, zo blijkt donderdag uit een peiling van de Amerikaanse denktank en onderzoeksbureau Pew. In sommige delen van de wereld heeft het land weer een positief imago, nu Biden woensdag in Europa is aangekomen om de banden met de bondgenoten aan te halen.

Pew deed onderzoek in Canada en vijftien andere landen, waaronder ook België. Van de ondervraagden heeft 62 procent dit jaar een “positief beeld” van de VS. Aan het eind van het mandaat van Trump, die op isolement uit was, bedroeg dit vorig jaar 34 procent.

Drie kwart meent dat Biden “goede keuzes in de wereldaangelegenheden” zal maken. Vorig jaar was dat 17 procent voor Trump. In België is dit respectievelijk 79 en 9 procent. Biden geldt voor 77 procent van de ondervraagden als “gekwalificeerd” voor zijn job, tegen 16 procent voor zijn voorganger.

Van de respondenten is 85 procent tevreden dat de VS weer in het Klimaatakkoord van Parijs zijn gestapt en 89 procent in de Wereldgezondheidsorganisatie.

Buitenlands beleid

Ondanks dit alles meent 67 procent dat voor het Amerikaans buitenlands beleid de eigen belangen prioritair zijn ten opzichte van die van hun bondgenoten. Evenveel ziet de VS dan weer als een “redelijk tot zeer betrouwbare partner”.

Over de toekomst van de betrekkingen tussen Washington en zijn bondgenoten meent 57 procent dat ze “gelijk” zullen blijven en 39 procent dat ze zullen verbeteren.

De peiling van Pew liep tussen maart en mei bij 16.254 mensen uit, naargelang de vragen, twaalf tot zestien landen: Canada, België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Spanje, Zweden,, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Korea en Taïwan.