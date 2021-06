Jan Vertonghen is hersteld na ziekte, maar nam bewust nog geen vaccin: “Reactie door antilichamen nu even vermijden”

Jan Vertonghen is helemaal klaar voor het tweede EK voetbal in zijn carrière. De verdediger was vorige week even ziek en trainde daarom niet mee met de groep, zo vertelde hij donderdag op de persbabbel aan het trainingscentrum in Tubeke. Hij is intussen hersteld en ziet het Europees kampioenschap zeker niet als een afscheidstournee bij de Duivels.

“Alles gaat goed met mij”, begon Vertonghen. “Begin vorige week was ik een beetje ziek. Daarom was ik er niet bij op training. Nu ben ik weer beter. Of het kwam door het vaccin? Neen, daar kan het niet door komen, want ik ben nog niet gevaccineerd. Ik heb COVID-19 al gehad en had nog veel antilichamen. Daarom ben ik relatief veilig, zo hebben wetenschappers mij verteld, en bovendien werd ons gezegd dat een vaccin dan een reactie kon veroorzaken. Ik ga het later wel zeker laten zetten.”

Vertonghen krijgt geregeld vragen over zijn leeftijd en of die invloed heeft op zijn prestaties. “Ik voel mij fysiek top”, aldus de Benfica-verdediger. “Ik speel soms mindere matchen, maar dat was vroeger ook zo. Nu wordt dan naar mijn leeftijd gewezen. Of ik mij zeker voel van mijn stek in de basis? De trainer zal in eer en geweten beslissen, maar ik hoop natuurlijk altijd te spelen. En ik hoop nog eens een belangrijke goal te maken. Ik scoorde al op twee WK’s. Er mag ook een doelpuntje op een EK bijkomen.”

“EK is geen eindpunt”

“Ik zie dit EK niet als een eindpunt. Zelfs niet als we winnen. Het is dan ook maar anderhalf jaar tot het WK in Qatar meer. Afscheid nemen met een prijs is de droom van elke voetballer. Maar samengevat: ik zie mezelf hier nog wel even rondlopen. Spelen voor de Duivels is altijd een droom geweest. Ik was vroeger als kind al grote fan van de ploeg. Dat ik hier geraakt ben, is te danken aan vele opofferingen. Ik ben ongelooflijk trots hier opnieuw te staan en ik hoop dat ik dat gevoel ook kan uitstralen naar een volgende generatie.”

“We zijn heel moeilijk te bespelen”

Vertonghen ging op zijn persbabbel ook nog even in op de sterkte van de Rode Duivels. “Die ligt vooral in ons scorend vermogen”, zei de recordinternational.

“We zijn momenteel volop met de voorbereidingen voor Rusland bezig”, legde de verdediger uit. “De voorbije dagen hebben we vooral op onszelf gefocust, maar sinds gisteren bekijken we ook de Russen. We hebben de voorbije jaren al een paar keer tegen hen gespeeld. Ze hebben sterke spelers en doen het altijd goed op toernooien. Ze leggen er hun hoofd voor. We benaderen hen met veel respect, maar natuurlijk willen we absoluut winnen.”

“Onze sterkte vind ik vooral dat we als ploeg heel makkelijk scoren”, ging Vertonghen verder. “We zijn daarin de voorbije jaren geëvolueerd. We zijn heel moeilijk te bespelen. Ofwel zakken teams in, en dan hebben we de individuele kwaliteit om kansen te creëren. Ofwel zetten ze druk en komen onze aanvallers één tegen één tegen hun verdedigers te staan. We zijn heel flexibel daarin. Dat is de verdienste van het systeem ook. Je kan ons systeem verdedigend benaderen, maar wij spelen het vooral zeer aanvallend.”

“Had Witsel nooit op dit niveau verwacht”

Vertonghen deed ook zijn petje af voor Axel Witsel. Die revalideert al sinds half januari na een scheur in de achillespees. Vertonghen was verbaasd door zijn snelle vooruitgang. “Ik had nooit verwacht dat hij nu al op dit fysieke niveau zou staan. Hij doet gewoon alles mee op training. Het is ongelooflijk. Als je hem nu ziet, verwacht je helemaal niet dat hij zo’n zware blessure heeft gehad. Ik had altijd al heel veel respect voor hem, maar dat is nog gegroeid.”

Met Kevin De Bruyne en Eden Hazard kampt de selectie van de Duivels over nog twee zorgenkinderen. “Ik hoop dat Kevin snel groen licht krijgen om voluit te gaan”, zei Vertonghen over de spelmaker van Manchester City. “Ik ben al heel blij voor hem dat hij niet met een masker moet spelen. Hij heeft ook twee weken rust gehad. Dat is belangrijk. Zelf heb ik vorig najaar ook mijn oogkas gebroken en snel daarna weer gespeeld. Dat was niet zo’n goed idee. Wat Eden betreft, denk ik dat hij nog vertrouwen nodig heeft. Hij moet tijd krijgen en die zal hij krijgen. En dan zullen we de beste Eden te zien krijgen.”