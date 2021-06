Kevin De Bruyne ontbreekt als enige op laatste training van Rode Duivels op Belgische bodem: twijfels houden aan

De twijfels rond Kevin De Bruyne houden aan. Donderdag stond de spelmaker van Manchester City nog steeds niet op het veld met zijn collega-Rode Duivels. Het wordt kort dag om zaterdag te kunnen aantreden in en tegen Rusland.

De Bruyne vervoegde de selectie pas maandag na een weekje extra vakantie na de Champions League-finale. In die finale liep hij breuken op aan de neus en linkeroogkas. Bondscoach Roberto Martinez gaf eerder al aan niet echt te rekenen op De Bruyne voor het duel tegen Rusland van zaterdag. Hij trainde nog niet mee met de groep in Tubeke en hij heeft nog één kans om de EK-opener tegen Rusland te halen. België traint vrijdag een laatste keer in een oefenstadion in Sint-Petersburg als voorbereiding op de EK-opener van zaterdag in de Gazprom-arena. Donderdag trainden de Duivels een laatste keer op Belgische bodem. Van de 26 opgeroepen spelers en vier reserven deed iedereen mee, op Kevin De Bruyne na.

Net als woensdag volgde “KDB” de opwarming van de ploeg vanaf de dug-out. Of hij nadien nog loopoefeningen of ander werk meedeed, is niet geweten. De pers mocht maar een kwartier de sessie bijwonen. De Bruyne werd wel gespot met voetbalschoenen in de hand.

Vrijdagochtend vertrekken de Rode Duivels met een charter vanuit Charleroi naar Sint-Petersburg. De vier reservespelers - Thomas Kaminski, Brandon Mechele, Zinho Vanheusden en Albert Sambi-Lokonga - blijven in principe thuis. Roberto Martinez zal vrijdagavond een update over de situatie van Kevin De Bruyne geven.

Foto: AFP

Axel Witsel en Eden Hazard begonnen wel opnieuw aan de training. Beide spelers lijken steeds meer toe te groeien naar hun beste niveau.

Ook Leandro Trossard en Dedryck Boyata, die met lichte blessures moesten afhaken voor het duel met Kroatië van vorige zondag, en reserves Thomas Kaminski, Brandon Mechele, Zinho Vanheusden en Albert Sambi-Lokonga trainden mee. Vanheusden was woensdag nog binnengebleven.