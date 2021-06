Dries Mertens en Jan Vertonghen houden de druk af: “Frankrijk en Engeland zijn de grote favorieten”

De Rode Duivels worden in binnen- en buitenland vaak genoemd als een kandidaat voor de eindzege op het EK voetbal. Jan Vertonghen en Dries Mertens lieten donderdag op de persconferentie van de Duivels aan het trainingscentrum in Tubeke weten dat anders te zien. “Frankrijk en Engeland zijn topfavorieten”, klonk het in koor.

“Ik zie ons niet als de grote favoriet, maar we zitten er niet ver van af”, aldus Vertonghen. “De topfavorieten zijn Frankrijk en Engeland voor mij. Ik weet wel dat we elk land kunnen kloppen. Engeland hebben we de voorbije jaren al enkele keren geklopt en dat kunnen we ook met Frankrijk. Geen enkel land zal graag spelen tegen ons. Die eerste plaats op de wereldranking toont aan dat we op ons hoogtepunt zitten. Maar de grote favoriet zijn we niet.”

“Ik zie wereldkampioen Frankrijk als topfavoriet”, beaamde Dries Mertens. “Engeland en Italië staan daar net onder en daar staan wij ook bij. Het is niet nu of nooit voor ons, vind ik. Ik zie veel talentvolle jongeren, die zich goed aanpassen aan ons spel.”

“Dit is misschien wel het toernooi met de meeste druk op onze schouders”, zei Vertonghen nog. “Er is altijd wel veel druk geweest, maar nu, en ondanks een minder vlotte voorbereiding met fysieke strubbelingen, is het nog meer. En wij voelen ook dat dit een kans is om beter te presteren dan bij de vorige toernooien. Ik geniet natuurlijk, maar ik ben hier wel om te presteren. Elke wedstrijd kan op zo’n toernooi de laatste zijn. We doen er dan ook alles aan om goede resultaten te halen.”