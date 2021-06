“China pleegt misdrijven tegen mensheid met onderdrukking moslims in Xinjiang”

China pleegt misdrijven tegen de mensheid met de systematische, door de staat georganiseerde detentie, foltering en vervolging van Oeigoeren, Kazakken en andere mensen uit voornamelijk islamitische, etnische minderheden in de regio Xinjiang. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van mensenrechtenorganisatie Amnesty International donderdag.

Het rapport bevat tientallen nieuwe getuigenissen van mensen die sinds 2017 in kampen gevangen hebben gezeten. Daaruit blijkt dat de Chinese autoriteiten onder het mom van het bestrijden van terrorisme extreme maatregelen nemen om de religieuze tradities, culturele praktijken en lokale talen van islamitische etnische bevolkingsgroepen in Xinjiang te bannen.

“De Chinese autoriteiten hebben een dystopische hel van ongekende omvang gecreëerd in de Xinjiang”, zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International. “Oeigoeren, Kazakken en andere islamitische minderheden zijn het slachtoffer van misdrijven tegen de mensheid en andere ernstige schendingen van mensenrechten, die hun religieuze en culturele identiteit dreigen uit te wissen.”

Mishandeling

Sinds 2017 worden mannen en vrouwen uit voornamelijk islamitische, etnische minderheidsgroepen in Xinjiang willekeurig opgesloten. Honderdduizenden mensen zijn naar gevangenissen of interneringskampen gestuurd. Ze worden vastgehouden voor gedrag dat wettelijk lijkt, zoals het bezit van een religieuze afbeelding of het onderhouden van contact met iemand in het buitenland.

Voormalige gevangenen getuigen dat ze te maken hebben gehad met foltering en andere vormen van mishandeling. Ze werden blootgesteld aan slagen, elektrische shocks, eenzame opsluiting, het onthouden van voedsel, water en slaap en extreme koude. Het was ook verboden met elkaar te praten of gevangenisbewaarders of andere functionarissen in een andere taal dan het Mandarijn aan te spreken.

De Chinese regering doet er volgens Amnesty International alles aan om de schendingen van internationale mensenrechten in Xinjiang te verbergen. Autoriteiten bedreigen, detineren en mishandelen mensen die erover durven te praten. Uit cijfers van de staat blijkt echter dat er een aanzienlijke stijging is in het aantal celstraffen en satellietbeelden tonen een grote toename van het aantal nieuwe gevangenissen in Xinjiang sinds 2017.

“China moet de interneringskampen onmiddellijk ontmantelen, alle mensen vrijlaten die daar en in gevangenissen willekeurig zijn vastgezet en een eind maken aan de systematische aanvallen tegen moslims in Xinjiang”, zegt Agnès Callamard. “De internationale gemeenschap moet zich hiertegen uitspreken en eensgezind optreden om voor eens en voor altijd een einde te maken aan deze gruweldaden.”