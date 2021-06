De coronacrisis hakt er mentaal stevig in bij onze tieners: hoe groot is de impact en wat kan je als ouder doen?

Met de meeste jongeren komt het goed, anderen zitten eventjes in de knoei, soms was de crisis een zegen, soms juist een ramp. Wat moet je nu, als ouder? Hoe weet je of je kind vanzelf uit corona zal ‘groeien’, dan wel of je best nog eens extra gaat kloppen op de slaapkamerdeur? We vragen raad aan Peter Adriaenssens, de koning van de mentale gezondheid van onze jeugd.