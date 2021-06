“Ik denk dat ik dit heel mijn leven zal meedragen”: de zware mentale impact van corona op onze jongeren

Kussen op Pukkelpop! Feesten met de maten! En masse supporteren voor de Duivels! De jeugd mág weer, deze zomer. Vliegen, duiken, vallen, opstaan, en vooral: weer doorgaan. Al zal de vakantie er niet voor alle jongeren zo uitzien, klinkt het bij leerkrachten, psychiaters en begeleiders. Een deel van hen zit echt in de shit. Miserie die niet zomaar opgelost wordt met een pint op een terras, maar met psychiatrische hulp. En die is op. “Een jongere die voordien normaal functioneerde, en nu ineens op de gesloten psychiatrie belandt: dat maakt lang impact.”

Een cijfer, om mee te beginnen. Een cijfer uit het openbaar psychiatrisch zorgcentrum in Geel. “Ik heb het aantal gedwongen opnames eens bekeken”, zegt Wouter De la Marche, kinder- en jeugdpsychiater op de crisisunit jongeren. “De eerste vier maanden van 2021 zaten we al aan 90 procent van het totale aantal collocaties in 2020.” Kortom: de snelheid gaat bijna maal 3.

En een gedwongen opname, dat is ernstig. Het hoort te zijn voor jongeren die door hun ernstige problematiek zichzelf of anderen in gevaar brengen, én die zorg weigeren. “Maar”, zegt De la Marche, “dat is nu niet altijd het geval. Soms wordt door een arts en parket besloten dat er bij een jongere die eigenlijk wel een opname wil niet meer gewacht kan worden op het vrijkomen van een bed. Dus in uitzonderlijke gevallen wordt er toch tot die maatregel overgegaan, omdat dit de enige manier is om tot die noodzakelijke opname te komen. Net omdat er geen andere zorg voorhanden is. Omdat ze drie keer te horen kregen op de spoed: Er is geen plaats.”

Wouter De la Marche, Kinder- en jeugdpsychiater OPZ Geel: “Net zoals we ons nu afvragen of we wel een goed pandemieplan hadden klaarliggen in België, hadden we ook al een veel te versnipperd plan voor de geestelijke gezondheidszorg” Foto: Geert Van de Velde

Er is geen plaats. Dat is de korte, maar harde samenvatting van de psychiatrische jeugdzorg in ons land. Door de coronacrisis is de nood aan mentale hulp voor onze tieners enorm. Een mens is dan snel geneigd om te gaan doemdenken, in termen zoals “de verloren generatie”, en “onze jeugd kan het niet aan”. Maar zo is het niet. Het is complexer dan dat. Voor dit artikel belden we experts uit de jeugdzorg, het onderwijs en de medische begeleiding. De rode draad bij hen: “We geloven in de veerkracht van deze generatie. Met de meesten komt het echt wel goed. Maar over een deel maken we ons grote zorgen.”

“Voordien had ik een perfect kind”

De zorgen kwamen bij Delphine Jacobs al een eerste keer na de eerste golf, in de lente van 2020. Jacobs is psychiater aan de UCL, en binnen de pediatrische taskforce Covid-19 waakt zij over hoe het er in het hoofd van onze jeugd aan toe gaat. “We worden overrompeld door jongeren met wie het heel slecht gaat. Eetproblematieken, daar kregen we na de eerste golf al opmerkelijk veel vragen over”, zegt Jacobs. “Sinds januari zien we ook veel meer zelfmoordpogingen. Soms jongeren die we zonder corona misschien nooit te zien hadden gekregen, maar nu out of the blue een poging ondernamen. Daarnaast zijn de ziektebeelden geleidelijk diverser geworden. Psychoses, angst -en dwangstoornissen, en situaties waarbij de psychische problemen zich lichamelijk vastzetten in chronische pijnen, bijvoorbeeld, bijna altijd in combinatie met afhaken op school.”

Delphine Jacobs, Pediatrische taskforce Covid-19: “Ik heb de indruk dat een op twee jongeren wel ergens een last meedraagt sinds de crisis. Er is een groep die voordien al wat kwetsbaarder was, maar ook een groep die kwetsbaar is geworden door de crisis” Foto: Geert Van de Velde

Kort door de bocht: vaak gaat het dan om adolescenten uit de tweede graad, zo’n 14 of 15 jaar. “De ouders die bij ons aankloppen, zeggen het vaak: voordien had ik een perfect kind”, zegt Ursula Van den Eede, die de eetkliniek van het UZ Brussel coördineert. “Meisjes die supergoede punten hadden, goed in hun vel leken te zitten. Grote perfectionisten, die de regels minutieus opvolgden, en zo bijvoorbeeld ook makkelijker geïsoleerd raakten. Of die het vijfde meisje waren. Diegenen die juist uit de bubbel vielen, en daardoor onzeker werden. Kilo’s verliezen kon dan een gevoel van controle geven, in een wereld waar niks meer hetzelfde is. Als er dan ook geen correctie meer is vanuit de buitenwereld, door bijvoorbeeld samen boterhammen te eten op school, kan die cocon verder en verder gaan. En je kan niet alleen uit een eetstoornis raken, dat zeiden we vroeger altijd. Je hebt supporters nodig om vol te houden. En die mocht je nu net minder zien.”

Gevolg: complexere, zwaardere problematieken. “Wij krijgen soms telefonische aanmeldingen van jongeren die elke week twee kilo vermageren, voor we de behandeling opstarten. Sommige meisjes eten helemaal niets meer. Wat maakt dat de wachtlijsten dramatisch zijn. Onze pediatriebedden zijn verdrievoudigd, maar het is wachten tot ten vroegste augustus voor een eerste consultatie.”

Ursula Van den Eede, Eetkliniek UZ Brussel “Kilo’s verliezen kon een gevoel van controle geven, in een wereld waar niks meer hetzelfde is. Als er dan ook geen correctie meer is van de buitenwereld, bijvoorbeeld door samen boterhammen te eten op school, kan dat verder en verder gaan” Foto: Geert Van de Velde

Daar nijpt nu het schoentje. De jongeren die problemen hebben, kunnen amper op de juiste manier opgevolgd worden. “Net zoals we ons nu afvragen of we wel een goed pandemieplan klaar hadden liggen in België, hadden we ook al een veel te versnipperd plan voor de geestelijke gezondheidszorg”, zegt Wouter De la Marche van het OPZ Geel. “We schieten als maatschappij op alle vlakken tekort: de preventie, het verminderen van stigma, het tijdig detecteren, maar ook in de eerste-, tweede- en derdelijnszorg, zowel in diagnostiek als behandeling als nazorg, zowel ambulant, mobiel als residentieel, zowel in korte opvolgingen als in verblijfssettingen. Wat vooral erg is: jongeren verliezen zo het geloof dat er iemand voor hen zal zijn als het nodig is.” Hij zag dus die gedwongen opnames stijgen. Maar niet elke jongere zit daar op zijn plaats. Delphine Jacobs beaamt: “Een jongere die voordien normaal functioneerde, en nu ineens op de gesloten psychiatrie belandt: dat maakt lang impact. En je zou kunnen hopen dat ze hun leven na een paar maanden terug op de rails krijgen als ze nu onderuitgaan maar wel goeie opvolging krijgen. Maar ook ambulant vinden we niks.”

Een voorbijgaand pijntje

Gaat het dan bij iedereen zo snel? Is elke jongere die nu worstelt met muizenissen een potentieel probleem? “Neen”, zegt kinder -en jeugdpsychiater Bie Tremmery. Zij werkt in het Gentse, en zag hoe corona voor een groot deel van de 1.285.337 Vlaamse minderjarigen hetzelfde deed: het schoof een grijs vliesje over hun dagen. “Perfect logisch, zo’n dip. Bij de meeste tieners verdwijnt die weer. Dus ouders: als je kind het misschien een beetje minder doet dan voorheen: sla niet onmiddellijk in paniek. Want wat is er gebeurd? Een kind moet per leeftijdsfase een aantal vaardigheden bereiken, en dat is echt van moeten. Net op de vier kernterreinen van een kind – het gezin, de school, de vriendengroep en hobby’s en talenten – heeft corona een gigantische impact gehad. Wat is er dan nodig: veerkracht, en dat hébben kinderen. Maar ze hebben ook nood aan een omgeving die in staat is om al die moeilijkheden mee te incasseren en ondersteunen. Voor een grote groep is de crisis een voorbijgaand pijntje, waar ze uit gaan groeien.”

Jade: “Voorheen dacht ik nog niet na over doodgaan. Tot ik op het tv-journaal zag hoeveel mensen er overleden waren. Het kan elk moment gebeuren, weet ik nu.” Foto: Geert Van de Velde

We belden met Jade. Ze is 17, zit in het vierde middelbaar en ze geeft zichzelf vandaag een vijf op tien. “Ca va.” Slecht weer, examenstress, en een pijnlijke rug: scoliose, waardoor haar wervelkolom een beetje scheef groeit. Een frame dat niet staat zoals het moet, dat wringt, weet ze. In juni 2020 was ze een fleurige schoonheid die danste in haar slaapkamer en blij was met de rust, intussen heeft ze haar oma nog altijd geen gelukkig nieuwjaar kunnen wensen en viel haar sweet sixteen in het water. “Ik voel mij minder gelukkig dan een jaar geleden. De stress voor school is het ergste. Vanbinnen gaat dat gevoel gewoon niet meer weg. Soms hebben we drie toetsen op een dag.”

Corona gaf ook speldenprikjes, hier en daar. “Doodgaan. Daar dacht ik nog niet over na, tot ik op het VTM-nieuws zag hoeveel mensen er overleden waren. Het kan elk moment gebeuren, weet ik nu. Ik had ook al een beetje smetvrees vóór corona begon: ik legde mijn koek nooit zonder verpakking op tafel, liet niemand drinken van mijn fles, lette altijd op of er geen haartje op mijn boterham lag. Dat is wel wat versterkt, sindsdien. Ik heb er ook nooit van kunnen genieten dat ik net zestien was en zelf drank kon bestellen. En ik mis mijn oma haar lach, hoe er altijd koekjes op tafel staan en ze toch elke keer herhaalt: Moet ge niks hebben? Ik denk sowieso dat ik dit heel mijn leven zal meedragen. Als ik later zelf een oma ben, zal ik hierover misschien vertellen zoals zij nu doen met de oorlogen.”

De grote ramp

Terug naar kinderpsychiater Bie Tremmery. Want na die eerste groep waarover ze het had, de jongeren die zich rot voelen, maar het ergens zelf wel kunnen plaatsen, zijn er nog twee andere groepen tieners. “Er is een tweede groep, die een tijdje maatschappelijke zorg nodig zal hebben, duwtjes in de rug. Maar een derde, kleine deel, daar gaat het écht slecht mee. Die hebben door corona de grote ramp meegemaakt. Ik moet mijn secretaresse ondersteunen omdat zij zo’n dramatische telefoons krijgt.”

Bie Tremmery, Kinder- en jeugdpsychiater: “Er is een kleine groep jongeren met wie het écht slecht gaat. Die hebben door corona de grote ramp meegemaakt. Ik moet mijn secretaresse ondersteunen omdat zij zulke dramatische telefoons krijgt” Foto: Geert Van de Velde

Volgens collega-psychiater Delphine Jacobs is het deel van de jongeren voor wie we extra aandacht moeten hebben best groot. “Ik heb de indruk dat een op twee jongeren wel ergens een last meedraagt sinds de crisis”, zegt ze. “Er is een groep die voordien al wat kwetsbaarder was, maar ook een groep die kwetsbaar is geworden door de crisis. Omdat ze een aantal slechte gewoontes hebben ontwikkeld: onregelmatig eten en slapen, verknocht aan het scherm, veel gewicht gewonnen, hobby’s laten vallen, sociaal netwerk afgebrokkeld,... In hen moeten we de komende jaren investeren. Ook op school. Drie tot zes maanden leerachterstand kan voldoende zijn om ervoor te zorgen dat een tiener die graag dokter wou worden, nu het toegangsexamen geneeskunde niet meer haalt.”

Sterke drank op school

De school, de biotoop van de jeugd. De thermometer voor waar iets broeit. De eerste mentale impact van corona vertaalde zich daar in angst. Wat nu met mijn verdere schoolcarrière? Wat als mijn ouders besmet raken? Ga ik nog wel een lief vinden? “Toen de lockdown nog maar een paar weken bezig was, kregen we al meteen meer vragen”, zegt Inge Van Trimpont, directeur van de permanente ondersteuningscel van de CLB’s in het gemeenschapsonderwijs. “Tussen maart 2020 en februari 2021 zijn de chatgesprekken rond angsten toegenomen met 297 procent, vooral covid-gerelateerd. Ook de chats over depressie zijn gestegen met 106 procent, die over automutilatie plus 62 procent en over zelfdoding plus 39 procent. Het aantal vragen rond online pesten is ook toegenomen, en de leermotivatie over het algemeen een stuk gezakt. Per leerling waren er ook meer interventies, wat wijst op ernstiger problematieken.”

Inge Van Trimpont, Directeur CLB’s Gemeenschapsonderwijs: “Tussen maart 2020 en februari 2021 zijn de chatgesprekken rond angsten toegenomen met 297 procent, vooral covid-gerelateerd. Ook de chats over depressie zijn gestegen met 106 procent, die over automutilatie plus 62 procent en over zelfdoding plus 39 procent” Foto: Geert Van de Velde

Het was een stevig werk, zeker in combinatie met de contact tracing in de scholen, die de CLB’s op zich namen. “Dat heeft onze normale werking serieus belast, en daardoor hebben we in het begin de acute aanvragen moeten prioriteren. Maar in eer en geweten: we hebben alles gedaan wat we konden. Die leerachterstand, die komt wel goed. Maar om tot leren te komen, moet je je eerst goed voelen.”

Leerkrachten merken ook dat het niet zo simpel is als het lijkt. Dat je niet zomaar kan zeggen: Hop, even een maandje gas geven, en we hebben alles weer ingehaald. Julie (*) is leerkracht in een secundaire plattelandsschool. Ze ziet en hoort elke dag schrijnende verhalen, waar ze zich zorgen over maakt. “Ik zeg het altijd: Jullie gaan het zaligste jaar ooit meemaken, de bevrijding, vollenbak uitgaan! En dan kijken ze naar mij: Jaja, mevrouw. Het zal wel.”

“Ik kom in meer dan 20 klassen, en merk veel gelatenheid. Iedereen volgt de regels een beetje op automatische piloot. Er is niemand die nog spreekt van fuiven, nu alles al zo vaak is veranderd. En aan de andere kant is er twee maanden geleden nog een klas onder de middag afgevoerd met de ambulance, omdat ze flessen sterke drank hadden leeggedronken. Dat is hier nog nooit gebeurd. Wij zijn nogal een brave school, het ergste wat we meemaakten was iemand die een sigaret rookte op de Parijsreis. Dus rebellie, die voel je ook. Of ik zie leerlingen die niet lang genoeg worden opgenomen, halftijds terugkeren, en dat het dan toch niet lukt. Onze zorgcoördinatoren werken dag en nacht.”

Overal een barbecue

En toch. Toch gaan ook deze jongeren de wereld veroveren. Een ‘verloren generatie’? Beledigend, klinkt het bij de experts. “Sterker, voor een aantal jongeren is corona net hun redding geweest”, zegt Bie Tremmery. “Ik heb een aantal fors gedragsgestoorde kinderen die het nu veel beter doen. Ik heb een aantal tieners met een eetstoornis van wie de ouders het nu veel vroeger gezien hebben. Bovendien moet je niet denken dat al onze jongeren zo heilig zijn geweest. Vroeger zouden ze misschien na een fuif pas om drie uur stiekem binnenglippen thuis, nu verstopten ze zich na de avondklok tussen de auto’s. Denk je dat verliefde tieners niet meer kusten? Iedereen heeft zijn persoonlijkheid uiteindelijk toch gewoon verder gevormd, binnen de beperkingen.”

Maar om ook de kleine groep tieners uit het moeras en terug op Pukkelpopgras te krijgen, zal er wel actie nodig zijn. “Pas op, misschien krijgen we geen Pukkelpopgeneratie meer. Voor corona was dat de norm. Iedereen moest naar Pukkelpop, zich eens goed zat drinken, dan was je een echte tiener. Het zou goed kunnen dat corona op dat vlak wél een blijvende impact heeft. Maar sowieso zouden we een crisisplan voor maatschappelijk engagement moeten installeren. Alle bordjes Niet op het gras zitten weghalen en overal een barbecue zetten, bijvoorbeeld. Zulke kleine dingen kunnen al voldoende zijn om groepen weer te laten functioneren. Maar misschien moet de overheid, net als de checklist voor de coronasymptomen, er ook eentje verspreiden met psychische symptomen? We gaan elkaar moeten opnieuw rechttrekken. En de jeugd gaat ons wel tonen wat ze nodig hebben.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

De 13-jarige L. begon in de eerste lockdown op haar eten te letten en is nu in opname voor een eetstoornis

“Ik dacht als de school opnieuw begint, keer ik terug als een model”

L. is nog geen 14, maar ze heeft een Grote Droom. “Ik zou graag wetsdokter worden. Omdat het menselijk lichaam mij interesseert, maar ik tegelijk te onzeker ben om fouten te maken. En als iemand dood is, is dat niet zo erg, hé.”

L. is professioneel perfectioniste. Haalt 93 procent op haar rapport, ook al moet ze er in het weekend soms bezoekjes aan oma voor skippen en ziet ze haar vrienden één keer in de maand. Elke dag is gestructureerd, en mooi vooraf gepland. En toch woont ze nu al 54 dagen in de eetkliniek van het UZ Brussel, waar ze nog minstens vijf kilo moet aankomen om geen ondergewicht meer te hebben.

Foto: Geert Van de Velde

“Toen corona begon, zei iedereen plots: Iedereen gaat verdikken, door minder te bewegen en meer te eten. En ik wou zo niet zijn. Ik zat al nooit zo goed in mijn vel. Al mijn vrienden waren stokjes, terwijl ik zelf meer woog dan mijn mama. Dus ik dacht: Nu, nu ga ik er iets aan doen. En als school opnieuw begint, zal ik als model terugkeren en zal iedereen verschieten.”

Het begon met een halfuurtje lopen, elke avond, en evolueerde naar 1 ontbijtkoekje als ontbijt, 1 boterham met kippenwit ’s middags en 1 patat met een half stukje vlees ’s avonds. “Vrienden zeiden ineens: Wow, je ziet er zoveel mooier uit! Dus ik dacht: Oké, nog een beetje, dan krijg ik misschien nog meer complimentjes.”

Uiteindelijk verloor ze 35 kilo, haar regels, haar haren. Haar mama nam haar mee naar de dokter, die haar doorverwees naar het ziekenhuis. “Ik zie niet van mezelf dat ik te mager ben, maar ik weet het wel. Intussen ben ik hier nog maar 300 gram bijgekomen, terwijl er idealiter nog tien kilo bij moet. Ik heb nochtans nog nooit moeilijk gedaan over mijn eetschema, en ik moffel niets weg. Mijn gewicht schommelt gewoon heel erg. Net als mijn gevoelens, trouwens. Ik ben sneller ambetant, en op mijn tenen getrapt. En als ik in het weekend naar huis mag, dan begin ik soms te wenen, en kan ik totaal niet meer stoppen. Vooral uit schuldgevoel, naar mijn mama. Ik wil haar zoveel zeggen. Sorry dat ik dit doe, bijvoorbeeld. Ik zie hoeveel verdriet ze ervan heeft.”

Op 21 juni verjaart ze. Ze hoopt dat ze dan misschien stilaan naar huis mag. “Ik ben niet zo bang van de zomer. Alleen misschien dat mijn mama dan zegt: Hier, pak een ijsje. Op reis gaan, dat lijkt me lastig, met de buffetten in hotels, en gezien ik nu maar een kwartier per dag mag bewegen. Maar ik wil mijn mama echt trots maken. Ervoor zorgen dat ik niet meer hier hoef te zijn. De stomme corona was verspilde tijd.”