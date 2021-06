Herman trok zich volledig terug in zijn huis, zoon Diego legde het vast: “Volgens mij is mijn vader geïmplodeerd”

Antwerpen 2018 / Kieldrecht / Antwerpen -

Na de dood van zijn vrouw en een zwaar fietsongeval trok de vader van fotograaf Diego Franssens (49) zich terug in zijn huis en zijn tuin. En in zichzelf. Om zijn vader Herman niet in stilte te zien verdwijnen, besloot Diego hem te fotograferen. Het resultaat is een boek over een man die zweert bij Sunlight zeep en perziken uit blik. Bij opstaan, eten en gaan slapen op een vast uur. En bij doordoen, ondanks de pijn.