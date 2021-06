Europees Parlement wil kooien in veehouderij afschaffen

De Europese Commissie moet wetsvoorstellen indienen om het gebruik van kooien in de veehouderij tegen 2027 uit te faseren. Dat heeft het Europees Parlement donderdag gevraagd.

In een met ruime meerderheid goedgekeurde resolutie scharen de parlementsleden zich achter het Europese burgerinitiatief “End the Cage Age”. Meer dan 1,6 miljoen burgers vroegen aan de Europese wetgevers om komaf te maken met de teelt van dieren in kooien.

Het parlement stelt een uitfasering voor, zo mogelijk tegen 2027. Dat moet gepaard gaan met een soortspecifieke aanpak en voldoende steun voor de veehouders. “Het is belangrijk dat we boeren compenseren en steunen om de omslag naar diervriendelijke veeteelt te maken”, stelt Sara Matthieu (Groen).

Verbod op import

Ook moeten er maatregelen genomen worden om te verhinderen dat Europese boeren benadeeld worden door import die niet aan de kooivrije normen voldoen. Zo bepleit voormalig Waals landbouwminister Benoit Lutgen (cdH) een verbod op de import van gevogelte uit landen als Brazilië en Thailand.

Het is nu uitkijken naar de reactie van de Europese Commissie, die het wetgevend initiatiefrecht heeft. “Het gaat om een ethische, sociale en economische kwestie. We moeten luisteren naar onze medeburgers en zo snel mogelijk deze transitie naar een duurzamere aanpak maken”, zei eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides. Ze liet echter in het midden of de Commissie concrete wetgeving gaat voorstellen.